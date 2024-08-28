Алименты и насилие: мать детей Дурова подала на него в суд

СМИ узнали, что бизнесмен отказывался платить алименты детям.

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Павла Дурова, требует у бизнесмена 150 тысяч евро в месяц алиментов и обвинила в насилии над ребенком.

Как сообщает Forbes, первый иск за неуплату алиментов против Дурова появился в марте 2023 года. В материалах дела сказано, что Павел применял насилие к ним с Болгар младшему сыну. В материалах дела описано пять инцидентов за 2021-2022 годы, которые серьезно повлияли на здоровье ребенка.

Кроме того, Болгар подала еще один иск об опеке над детьми, Дуров его не отрицал. Оба заявления были поданы после того, как Дуров перестал выплачивать ей алименты на детей, сообщает Forbes со ссылкой на судебные документы. В июне 2024 года женщина подала еще один гражданский иск об алиментах к Дурову.

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Задержание Дурова

Напомним, гендиректора и основателя Telegram задержали во Франции еще 24 августа. Ему вменяют многочисленные обвинения в нарушениях работы мессенджера, среди которых терроризм, мошенничество и торговля наркотиками.

Команда Telegram уверяет, что они придерживаются законов Европейского союза, а самому основателю мессенджера нечего скрывать.

Президент Франциии Эммануэль Макрон уже прокомментировал задержание Дурова. По его словам, речь не идет о политическом деле, а судебная система страны является полностью независимой.

По данным СМИ, бизнесмена оставили под стражей до 28 августа. После этого правоохранители либо отпустят его, либо предъявят ему обвинения.

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