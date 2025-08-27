По его словам, все вспоминали какие-то истории домашние, свое прошлое, начиная там от детского сада и заканчивая последними днями перед войной.

Освобожденный из российского плена журналист Дмитрий Хилюк рассказал, как поддерживают украинские пленники друг друга в неволе.

"Разговор - это очень большая находка. Это - единственное, что, кроме книг, давало возможность не зацикливаться на собственных мрачных мыслях, находить какие-то темы для общения. Наконец, в камере с тобой были не только мрачные, но и оптимистичные люди. В общем, темы повторялись тысячи раз: о девушках и женщинах, о семьях, о том, что они подарят родным, когда вернутся из плена; об автомобилях (кто какой купит), о том, каким кто хочет заняться бизнесом", - сказал он в интервью УНИАН.

По его словам, все вспоминали какие-то истории домашние, свое прошлое, начиная там от детского сада и заканчивая последними днями перед войной.

"Очень важно было, когда в камере были оптимисты, люди, у кого, как у всех, есть персональное горе, но они это горе пытались держать в себе, а в целом говорили только о каком-то позитиве, о будущем", - рассказал Хилюк.

Он отметил, что обычно его сокамерниками были военные - ребята 20-35 лет. Хилюк поделился, что день рождения друг друга отмечали даже с "подарками" - дарили именинникам свою пайку еды.

"Это может быть каша, может быть так называемый суп... Дают тебе свой кусок хлеба. Такое поздравление в тюрьме - это настоящий подарок, потому что все страдали от голода", - добавил журналист.

Заявления Хилюка после освобождения из плена

Хилюк утверждает, что с особой жестокостью российские тюремщики отличались в отношении пленных украинских морских пехотинцев, десантников и снайперов.

Он рассказал, как в российском СИЗО в Новозыбкове (Брянская область) издевались над украинцами. Он считает эту тюрьму страшным местом.

