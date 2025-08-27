По его словам, российские тюремщики больше издевались над пленными украинскими военными.

Особой жестокостью российские тюремщики отличались в отношении пленных украинских морских пехотинцев, десантников и снайперов. Об этом освобожденный из плена журналист Дмитрий Хилюк рассказал в интервью для УНИАН.

Он рассказал, как в российском СИЗО в Новозыбкове (Брянская область) издевались над украинцами. Он считает эту тюрьму страшным местом.

"Там били. Били на так называемых проверках. Ты выбегаешь в коридор, поворачиваешься спиной, лицом к стене, ноги - расставлены, руки - над головой, а ладони вывернуты наружу, и называешь свою фамилию... И именно в этот момент тебя могли ударить дубинкой, палкой", - подчеркнул журналист.

Кроме того, по его словам, россияне "могли заставлять людей ползать по полу, падать друг на друга - на кучу, обливали водой".

"Всячески унижали и издевались. Ежедневно заставляли петь российский гимн, российские песни", - подчеркнул он.

Вместе с тем, как добавил Дмитрий, очень сильные побои наносили редко.

"Обычно, на допросах и, в основном, военных", - отметил Хилюк.

Его лично допрашивали не так много раз.

"И меня на допросах не били. Военных мучили гораздо больше. Особенно, кто был морским пехотинцем, или десантником, или снайпером. Этим доставалось больше всего", - подчеркнул журналист.

В Новозыбкове он пробыл до 11 мая 2023 года, а потом погрузили в автозаки и повезли в неизвестном направлении. Дмитрий рассказал:

"Ехали целый день, а вечером мы с ужасом узнали, что это какая-то очень большая тюрьма. Из автозаков нас, около 200 человек, прогнали через строй с дубинками, загнали в так называемые прогулочные дворики - бетонные помещения, примерно 4х4 метра, зарешеченные сверху, и там заставили всю ночь стоять на ногах. Изредка позволяли изменить позу, можно было стать на колени, но только с их разрешения. Сесть не позволяли даже пожилым (с нами были люди, которым за 60 лет, они теряли сознание)".

Он вспоминает, как у одного мужчины случился приступ эпилепсии, но никакой помощи не было. Единственное, что говорили россияне: "Возьмите того, что валяется и положите на скамейку".

"Это была ужасная ночь. Сначала мы думали, что это такая фильтрация, что нас по одному будут выводить в тюрьму и заселять. Но после того, как мы простояли несколько часов, я понимал, что мы поедем дальше. Так и случилось. На рассвете нас снова провели через строй спецназовцев с дубинками, посадили в автозаки и снова повезли. По солнцу я определил, что мы едем на северо-восток, то есть все дальше от Украины. Очень далеко", - добавил Дмитрий.

В конце концов, он оказался в колонии Пакино Владимирской области РФ.

"Нам на так называемой приемке уже не били - гнули мат, давали мало времени помыться, но так, как было в Новозыбкове, уже не били. Забрали старую зековскую форму, в которой мы прибыли, дали такую же новую, и забросили в камеры. Камеры были переполнены. В моей, рассчитанной на 6 человек, было 15", - отметил журналист.

По его словам, были случаи, когда россияне в этой тюрьме били украинских военных.

"Гимн российский мы здесь уже не пели, но на прогулочном дворике они нас задолбали: "Пой "Катюшу"!", "Пой "Смуглянку"!", пой еще какую-то советскую и постсоветскую попсу...", - добавил Дмитрий.

Также он вспомнил о случаях в плену, когда российские тюремщики ограничивали выдачу еды украинцам.

"Нас наказывали тем, что лишали еды. Из-за меня, например, таким образом дважды наказывали, потому что я, по их мнению, недостаточно низко перед ними склонился (они считали, что перед ними все должны склоняться, и мы действительно гнули головы). То есть, если ты сильно "борзо" стоишь, - все, вы не едите", - сообщил Хилюк.

Он добавил, что россияне могли не дать или забрать хлеб, если кто-то присел на кровать.

"Наказание могло вызвать любое поведение, которое казалось им очень своевольным или вызывающим", - заявил он.

Также Дмитрий рассказал, как российские тюремщики проводили агитацию среди украинцев.

"Они с нами неформально не общались, больше оскорбляли. Разговаривать с нами было запрещено", - отметил Дмитрий.

В то же время, он добавил, что с российской агитацией был один смех.

"Примерно в марте этого года зашли к нам, приказали отвернуться к стене, и слышу звук скотча и развертывания бумаги. Когда дверь закрылась, мы развернулись и увидели, что нам повесили черно-белую распечатку на страницу А4 - типа советский плакат. На нем - советский летчик Кожедуб и надпись: "Это - Иван Кожедуб - украинец и герой, а ты - бандеровец и запроданец Запада", - рассказал Хилюк, улыбаясь.

Он признался, что ему очень смешно стало от этого плаката. Дмитрий сообщил:

"Ребята молодые на меня смотрят, они же не понимают ту советскую пропаганду, глазами моргают, спрашивают: "Кто этот дядя?". Говорю: "Это советский герой, летчик, с немцами воевал" - "А чего ты смеешься?" - "Ну, вы текст прочитайте. Они этим дерьмом хотят нас убедить, чтобы мы уверовали в Советский союз". Такая была у русских агитация".

При этом, он добавил, что в других камерах агитация была "не менее феерическая".

"К примеру, также самодельная распечатка из принтера, посередине - три изображения - фото Шухевича, Бандеры и Коновальца, и большая надпись на русском: "На их совести - тысячи украинских жизней. Это - твои герои?"... На такую агитацию каждый узник хотел бы честно ответить: "Да", - отметил Хилюк.

Освобождение Хилюка из плена

Как сообщал УНИАН, украинский журналист Хилюк пробыл в плену с 3 марта 2022 года. Его освободили во время обмена 24 августа 2025 года.

По словам Дмитрия, для него лично война началась 25 февраля 2022 года, когда его село Козаровичи под Киевом оккупировали российские войска. Оккупанты тогда стали очень злыми, поскольку Вооруженные силы Украины оказывали ожесточенное сопротивление российскому вторжению.

