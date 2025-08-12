Социолог рассказал, каким украинцы видят будущее Украины

Евгений Головаха говорит о более оптимистическом и пессимистическом сценарии для Украины.

Сейчас социологам трудно прогнозировать, будут ли украинцы массово возвращаться домой. Ранее они считали, что вернется около трети беженцев и это могло бы предоставить существенный стимул для развития общества. Об этом в интервью Зеркалу недели рассказал директор Института социологии НАН Украины, социолог Евгений Головаха.

Он добавил, что еще одним стимулом для осуществления экономического рывка могла бы быть помощь в восстановлении разрушенной экономики. Он считает, что в демократическом мире появился существенный интерес к Украине, которую раньше ассоциировали исключительно с Чернобылем и коррупцией.

"Теперь Украина очень субъектная. Она приобрела статус очень важной страны, по крайней мере для той части человечества, которая придерживается принципов демократии. И в этом смысле украинцу нельзя недооценивать внутреннее ощущение понимания своей важности и субъектности. Это может серьезно повлиять на то, как мы будем отстраиваться, как с нами будут устанавливать связи. Думаю, с точки зрения нашей интеграции в мир ситуация будет значительно лучше, чем до войны. Поэтому, если удастся остановить войну и зафиксироваться на этом хотя бы на какой-то период, то я бы ожидал определенного роста", - спрогнозировал он.

Кроме того, Головаха напомнил свой прогноз относительно окончания военных действий в 2026 году. По его словам, пока нет серьезных оснований верить в то, что в ближайшее время военные действия могут остановиться. Таким основанием, по его мнению, может быть разрушение экономики России.

"Возможно, уже сейчас глубинные внутренние основания есть. Но в 2026-м они будут точно. И нам надо дотерпеть", - сказал он.

Также он говорит, что есть более пессимистический сценарий развития украинского общества. Он связан с углублением споров в обществе, если "люди начнут выяснять отношения - кто где был и у кого что есть".

"Я считаю его менее вероятным. Но он реализуется, если международной поддержки у Украины не будет. Тогда углубятся противоречия, бедность, политическая неопределенность и распри. В целом ситуация будет тяжелой", - считает Головаха.

Он добавил, что осенью большинство людей верило в позитивное будущее Украины после окончания войны. Но проведенные в мае-июне опросы продемонстрировали раскол. Он сказал, что утвердительно на вопрос "Через десять лет Украина будет страной, которая будет процветать" ответили лишь 43% респондентов. А в октябре 2022-го таких было 88%. А 47% считают, что Украина станет страной с разрушенной экономикой и оттоком людей (в декабре 2024-го таких было 24%).

"Я всегда утверждал, что украинцы - тактические пессимисты (на ближайшее время всегда смотрят со скепсисом), но стратегические оптимисты. Однако десять лет - это и есть стратегия. Если люди за десять лет не ожидают ничего хорошего, это серьезный знак, что надо что-то делать. Сложно будет восстанавливать экономику и вообще восстанавливать общественную жизнь, если будут преобладать такие настроения", - сказал социолог.

Напомним, что по данным посла Украины в Польше Василия Боднара, значительное количество украинских беженцев, которые сейчас находятся в Польше, намерены вернуться в Украину. Но для этого должны быть условия после завершения войны.

То, по каким сценариям, будут развиваться события пытался спрогнозировать телеканал CNN. Издание озвучило 5 различных сценариев, отметив, что ни один из них не может реализоваться без прямого привлечения Украины.

