Абсолютно все страны, в которых проживают украинские беженцы, заинтересованы в их ассимиляции.

Об этом в интервью "Обозу" сказала директор Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи Элла Либанова. "Заинтересованы абсолютно все. Наши соотечественники едут в европейские страны, где характерно "старение" населения, не хватает рабочей силы. А здесь приезжают христиане, миролюбивые, трудолюбивые, образованные. Привозят с собой детей, треть мигрантов - это дети до 18 лет", - подчеркнула демограф.

Она добавила, что возможно власть и не заинтересована, а вот бизнес заинтересован.

При этом она предположила, что после войны возможна мужская миграция за границу, но женской уже не будет.

"Женщины, которые хотели, уже уехали. Тем более, что сейчас условия пребывания на Западе будут ухудшаться. Той помощи, которую давали в 2022 году, сейчас обычно нет уже", - сказала специалист.

"А вот мужчины могут поехать, если жена там нашла работу, жилье и оно приемлемое. Ребенок ходит в школу или в садик, нашел себе друзей, а у мужа здесь ничего нет, жилье разрушено", -добавила Либанова.

В общем демограф спрогнозировала, что на 2040 год в Украине останется 25-30 млн населения.

Также она скептически оценила прогнозы экспертов о том, что украинскому бизнесу придется завезти до 10 млн мигрантов:

"Не думаю, что понадобится столько рабочей силы".

Она отметила, что не обязательно в Украину будут везти мигрантов-мусульман. Либанова пояснила, что в случае восстановления Украины, если будут инвестиции, то это означает, что здесь будет и достойная зарплата, и условия самореализации, поэтому сюда могут приехать и те же поляки.

Другие новости о демографии в Украине

В начале месяца заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи, доктор экономических наук Александр Гладун сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России из Украины больше всего выехали женщины, дети и люди трудоспособного возраста. Из-за этого значительно возросла доля пенсионеров, что создает экономические проблемы.

Тогда Гладун отмечал, что из Украины выехали около 63% людей в возрасте от 18 до 64 лет, а также около 31% детей до 18 лет.

