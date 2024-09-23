Цена наряда лидера фракции Порошенко, который с женой в войну 'зажигал' на Мальдивах, превышает 10 миллионов, - эксперт

Цена драгоценностей, которые надели лидер фракции Порошенко в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его жена на вечеринку на Мальдивах достигает более 10 млн грн. Об этом сообщил эксперт Валентин Гладких, комментируя скандальное видео, на котором депутаты партии мэра Днепра Филатова и "Евросолидарности" развлекаются на лакшери-курорте на островах Индийского океана в январе 2024 года.

"Пока его лидер Петр Алексеевич рассказывал на камеры, как мощная команда "Евросолидарности" держит руку на пульсе событий, Камиль держал на пульсе часы Rolex Skydwelle ценой около 25 тысяч евро. Его жена была наряжена еще ярче. Пассия лидера фракции партии Порошенко в Днепровском горсовете Оксана Примакова на вечеринку надела 3 браслета Сartier Love, Petit Modele, Pave", - написал Гладких.

По его словам, стоимость драгоценностей на депутатской чете достигает 10 млн грн.

Видео дня

"Стоимость одной бранзолетки составляет 29 500 евро. Еще один браслет на 10 карат стоимостью около 30 000 евро. На жене избранника красовались часы Ademar Piguet стоимостью около 66 000 евро. Остальные драгоценности плохо различимы в темноте. Но из того что видно, судя по ценам на ювелирных сайтах, молодая патриотическая семья из "Евросолидарности" была одета минимум на 210 000 евро. То есть только один депутат Порошенко с партнершей надели побрякушек на 10 миллионов гривен!", - подчеркнул Гладких.

Эксперт отметил, что депутаты Порошенко и Филатова вместо командировки на международную конференцию по вопросам послевоенного восстановления украинских регионов, полетели на отдых на Мальдивы.

"Как и председатель партии "Европейская солидарность", Камиль любит рабочие поездки, чтобы "спасать" страну. И на этот раз государственник направлялся в Европу на важную конференцию по восстановлению городов от российской агрессии. Но как-то так случилось, что вместо конференции по восстановлению, "комсомолец" Порошенко с женой и друзьями-депутатами оказались на Мальдивах", - отметил Гладких.

Эксперт также отметил, что почти вся парламентская фракция Порошенко половину лета отдыхала на "лакшери" курортах Европы.

"Что ни говори, а любят у Петра Алексеевича Мальдивы. "Седовласый" теперь просто обязан переименовать свою партию в "Мальдивская Солидарность". И вместо "Армия! Язык! Вера!" дать более уместный для его партии слоган: "Просеко! Омары! Мальдивы!" - резюмирует эксперт.

Как сообщалось, нардепы от "Европейской солидарности" под предлогом командировок в начале лета, массово выехали на отдых в страны ЕС. Алексей Гончаренко поехал в Германию посмотреть футбол, а оттуда - отдохнуть на пляжах Италии; Андрей Лопушанский поехал на курорты Испании; Ирина Фриз выехала в ЕС; Артур Герасимов выехал в Испанию, где у него вилла; Ирина Никорак также была замечена в Европе.

Как известно, фракция "Европейской солидарности" - самая богатая в парламенте. Депутаты Порошенко обогатилась в войну больше, чем все остальные депутаты Верховной Рады вместе взятые. Так, 27 депутатов его фракции за два года заработали более чем в 2,2 раза больше, чем 235 депутатов "Слуги народа". А доходы Петра Порошенко увеличились почти в 20 раз за 2 года широкомасштабной войны. Лидер "Евросолидарности" вошел в ТОП-3 самых богатых олигархов Украины. Фракцию Порошенко "Европейская солидарность" признано самой богатой в парламенте.