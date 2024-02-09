Собрать необходимую сумму удалось благодаря благотворительному аукциону, на котором разыграли несколько ценных лотов.

Украинская iGaming-компания Favbet стала генеральным партнером благотворительного вечера бокса бойцовского клуба SpartaBox, на котором собрали 5 млн грн на восстановление спортивной школы в Николаеве и поддержку украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Собрать необходимую сумму удалось благодаря благотворительному аукциону, на котором разыграли несколько ценных лотов: боксерские перчатки с подписью президента Украины, портрет экс-главнокомандующего с автографом, перчатка из белого золота и с бриллиантами, а также возможность наградить поясом WBF победителя главного боя.

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Часть вырученных средств также направят на поддержку подразделения патрульной полиции им. Нестора Махно и ударной роты БпАК "Бойові Хрущі".

Знаковый подарок украинским болельщикам сделал и Арам Фаниян, который в главном поединке вечера нокаутировал мексиканца Франциско Меркадо и стал чемпионом мира по версии WBF. Это уже 23-я победа украинского боксера на профессиональном ринге.

"Спорт обладает большой силой объединять людей вокруг общих увлечений и целей. И то, что этот вечер бокса даже перевыполнил свою благотворительную цель, – лучшее тому подтверждение. Favbet и в дальнейшем будет поддерживать спортивные события, которые способствуют восстановлению Украины и помогают нашим военным. Спасибо организаторам за профессионализм, а спортсменам – за технические и зрелищные бои", – комментирует Денис Якимов, Head of Sport Marketing в Favbet.

Группа компаний Favbet продолжает сотрудничество со SpartaBox и за пределами большого ринга. Сейчас при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation в бойцовском клубе работают бесплатные секции по борьбе и боксу для детей и подростков из семей военнослужащих и ВПЛ.

Спортивные секции – часть инициативы "Сильнее вместе" большого проекта фонда под названием "Клуб супергероев", раскрывающего суперспособности украинских детей через образование и спорт.