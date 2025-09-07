Многие некогда популярные украинские курорты, которые оккупировали россияне, начали становиться безлюдными. Не стала исключением и Бердянская коса в Запорожской области, пишет Telegraf.
До полномасштабной войны на Бердянской косе собирались толпы отдыхающих, особенно в разгар сезона. Теперь же пляжи почти пустые.
На одном из видео, которое было снято в августе этого года, демонстрируется песчаный пляж на Бердянской косе. Песок и вода чистые, но людей почти нет.
Украинцы оставили большое количество комментариев под видео. Многие из них возмущены тем, во что оккупанты превратили жемчужину Азовского побережья.
"Раньше прилечь негде было! Я любила отдыхать на Косе! Теперь "освободили" всех от всего", - написала одна из пользовательниц.
В ответ на многочисленные замечания по поводу отсутствия людей на пляже автор видео, которая поддерживает Россию, заверила, что люди не купались в море якобы из-за "шторма". Тем не менее можно заметить, что вода вполне пригодна для купания.
Ситуация в Кирилловке во время оккупации
Ранее россиянка выложила в сеть видео, на котором она показала, как сейчас выглядит Кирилловка в Запорожской области. Пляжи почти пустые, там бродят чайки.
До оккупации этот курортный поселок каждое лето собирал немало украинцев и иностранцев. Но сейчас, судя по кадрам, отдых в оккупированной Кирилловке не привлекает даже россиян.