Песок и вода чистые, но людей на пляже почти нет.

Многие некогда популярные украинские курорты, которые оккупировали россияне, начали становиться безлюдными. Не стала исключением и Бердянская коса в Запорожской области, пишет Telegraf.

До полномасштабной войны на Бердянской косе собирались толпы отдыхающих, особенно в разгар сезона. Теперь же пляжи почти пустые.

На одном из видео, которое было снято в августе этого года, демонстрируется песчаный пляж на Бердянской косе. Песок и вода чистые, но людей почти нет.

Украинцы оставили большое количество комментариев под видео. Многие из них возмущены тем, во что оккупанты превратили жемчужину Азовского побережья.

"Раньше прилечь негде было! Я любила отдыхать на Косе! Теперь "освободили" всех от всего", - написала одна из пользовательниц.

В ответ на многочисленные замечания по поводу отсутствия людей на пляже автор видео, которая поддерживает Россию, заверила, что люди не купались в море якобы из-за "шторма". Тем не менее можно заметить, что вода вполне пригодна для купания.

Ситуация в Кирилловке во время оккупации

Ранее россиянка выложила в сеть видео, на котором она показала, как сейчас выглядит Кирилловка в Запорожской области. Пляжи почти пустые, там бродят чайки.

До оккупации этот курортный поселок каждое лето собирал немало украинцев и иностранцев. Но сейчас, судя по кадрам, отдых в оккупированной Кирилловке не привлекает даже россиян.

