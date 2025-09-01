На пустом пляже в оккупированной Кирилловке в августе отдыхают только чайки.

Несмотря на то, что в августе еще разгар курортного сезона, в оккупированной россиянами Кирилловке совсем пустые пляжи, по которым бродят только чайки. Об этом свидетельствует видео в TikTok, которое выложила россиянка.

Судя по всему, любительница "русского мира" приехала в Кирилловку на отдых, поскольку у нее немало выложено роликов с курорта. Однако, смотреть на видео нечего, потому что пляжи пустые, зато там бродят чайки.

Стоит отметить, что россиянка на свое видео наложила и мелодию украинского композитора Романа Дудчика, которая приобрела популярность после выхода сериала "Сваты".

До того, как россияне дерзко вторглись и захватили этот курортный поселок в Запорожской области, каждое лето туда приезжало немало украинцев и иностранцев. Но сейчас, судя по кадрам, отдых в оккупированной Кирилловке не привлекает даже россиян, потому что людей на пляже нет.

Последствия российской оккупации

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что оккупационные власти Донецкой области хотят "перебросить" Павлопольское водохранилище, что приведет к окончательному разрушению гидросистемы Приазовья. Он добавил, что его объем - 64 млн куб. м, это три месяца среднего стока Кальмиуса. Андрющенко добавил, что Павлопольское водохранилище - это по сути дамба на реке Кальмиус, которая тянется через всю Донецкую область и питает пресной водой Азовское море.

Также мы писали, что популярный курорт Бердянск, который был захвачен Россией в 2022 году выглядит безлюдным. На кадрах показан пляж, море и центр города, где критически мало людей. Стоит напомнить, что до войны Бердянск был безумно популярным и принимал тысячи отдыхающих.

