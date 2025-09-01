Этот курорт находится на Арабатской Стрелке.

После полномасштабного вторжения РФ многие украинские курорты попали под российскую оккупацию. Среди таких туристических направлений оказался и поселок Счастливцево, что в Херсонской области. В "Телеграфе" рассказали, как теперь выглядит популярный в мирные времена курорт.

Журналисты напомнили, что поселок расположен в Геническом районе на Арабатской Стрелке и был одним из известных курортов на Азовском море. Каждый год Счастливцево посещали тысячи туристов, ведь там были гостиницы, базы отдыха, пансионаты, рестораны и различные развлечения для отдыхающих.

"Но с 2022 года все изменилось, потому что курорт попал под российский контроль. Сейчас там "мертвый" сезон, потому что многие объекты заброшены и закрыты. Раньше там кипела жизнь, раздавался смех и веселье, а сейчас - пустые пляжи, на которых разбросаны водоросли", - отметили в "Телеграфе".

В частности, в соцсетях появились видео с курорта, на которых можно увидеть, что море чистое, однако на пляже находилось лишь несколько человек, а в воде никого не было.

По словам пользователей соцсетей, они очень скучают по Арабатской Стрелке, ведь с ней у них связаны приятные воспоминания.

Украинские курорты в оккупации - что известно

Ранее россиянка показала, как в оккупации выглядит популярный курорт, а именно Кирилловка, что на Запорожье. На видео можно увидеть, что пляжи пустые и на них бродят только одни чайки.

Также сообщалось, что российские оккупанты уничтожили крупнейший аквапарк на Херсонщине. В частности росСМИ обнародовали кадры из Железного Порта, где произошел масштабный пожар в известном местном аквапарке. Как рассказали в Telegam-каналах, таким образом россияне уничтожают украинские предприятия, владельцы которых не хотят работать по законам России.

