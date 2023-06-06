Написание в украинском с буквой "и" слов "ич, Ирод" и "ирій" - правильное.

Самый известный учитель страны Александр Авраменко продолжает работать над обогащением словарного запаса украинцев. Теперь в нем появятся слова, начинающиеся с буквы "и".

В эфире "Сніданку з 1+1" языковед рассказал о новациях в украинском правописании. Он напомнил, что раньше было такое золотое правило: слов на букву "и" в украинском не бывает.

"Но с 2019 года правописание узаконило несколько слов, начинающихся на букву "и". Запомните их: "ич!, Ирод (Ірод), ирий (ирій)". Вы спросите, кто же это такое придумал? А я отвечу: так украинцы произносили эти слова издавна", - подчеркнул Авраменко.

Есть ли слово "бомж" в украинском языке?

Ранее Авраменко объяснял, что слово "бомж" уже попало в отдельные словари, получив вроде бы статус нормативного литературного.

Бомж - это русская аббревиатура, которая расшифровывается как "без определенного места проживания". Если же перевести на украинский это соединение слов, то получится аббревиатура, не читаемая как слово. "Безхатченко" или "безхатько" - вот как стоит говорить на украинском.

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