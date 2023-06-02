Иногда сленговые слова приобретают такое широкое употребление, что большинство может и не знать первоначального их значения и происхождения. Подобная история со словом "бомж".

Слово "бомж" уже попало в отдельные словари украинского языка, получив вроде бы статус нормативного литературного. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.

Бомж - это российская аббревиатура, которая расшифровывается как "без определенного места жительства. Если же перевести на украинский это соединение слов, то получится аббревиатура, которая не читается как слово.

Поэтому самый известный учитель Украины спросил, а зачем тогда в язык "тянуть" чужое, если в нем и так есть свое слово, и не одно:

"Безхатько" или "безхатченко" - запомните эти слова".

Чем заменить слово "Блін!"- советы Авраменко

Ранее Александр Авраменко рассказал, что часто слышит от украинцев жаргонный полупристойный возглас "Блін!". И это - заимствование из русского, которое можно очень легко заменить на собственно украинские слова - "чорт, грець, трясьця, дідько, до біса".

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