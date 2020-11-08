Специалисты изучили анализы 300 человек.

Антитела к коронавирусу могут возникать даже у тех, кто ранее не болел COVID-19.

Об этом сообщает Science, со ссылкой на результаты исследования британских ученых.

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Отмечается, что специалисты изучили анализы 300 человек, в результате у 5% были обнаружены антитела к коронавирусу. При этом, специалисты утверждают, что они появились после заражения другим "родственным вирусом".

"Ученые отмечают, что таким образом, некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета, однако пока нет доказательств эффективности этой иммунной защиты", – говорится в результатах исследования.

Эксперимент также показал, что антитела, обнаруженные в крови не болевших коронавирусом людей, имеют различия с теми, что были получены из анализов победивших новую инфекцию бывших пациентов.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 8 ноября во всем мире зафиксировано 49,8 млн случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявлено более 500 тысяч новых случаев.

Коронавирус в Украине

За сутки 7 октября в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 138 больных умерли.

В течение минувших суток госпитализировано 1157 человек, выздоровели 2 637 пациентов;

За все время пандемии в Украине заболел 460 331 человек, 206 866 человек выздоровели. 8 450 больных умерли.

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Автор: УНИАН