В Севастополе массово травят собак

По данным Фонда помощи бездомным животным, только за последние пять дней в городе было убито более 100 собак.

"Конкретно утверждать, кто это — мы не можем, но травля идет конкретная. Это впервые за шесть лет такой случай. Если раньше могли отравить 10 собак, то сегодня более 100 собак уже отравлено. И это только малая часть, о которой мы знаем", — отметила представитель Фонда Виктория Заиченко.

Читайте такжеВ Киеве выбирали лучшую беспородную собаку

Заиченко подчеркнула, что неизвестные травят как бродячих, так и домашних животных. Только за последние дни в городские ветеринарные клиники поступило 10 домашних собак, сообщает e-crimea.info.

По словам губернатора Севастополя Сергея Меняйло, распоряжения об истреблении бродячих собак городские власти не давали.

"Я такого распоряжения не давал. Задачи травить бездомных животных пока никому не ставили. Поставлена задача разобраться, откуда это появилось", - подчеркнул он.