Военные вблизи Крыма на зиму переселятся из военных палаток в поезд

Из военных палаток в поезд на зиму переселятся военные, охраняющие перешеек с Крымом.

В пользование военным передали действующие вагоны - вместе с проводниками, постельными принадлежностями и отоплением.

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Поезд разместили на пути возле одного из блокпостов на Херсонщине, где нет возможности поселить военных в здании.