Военные вблизи Крыма на зиму переселятся из военных палаток в поезд
21:30, 09 октября 2014Общество
1 0
Военные, которые охраняют перешеек с Крымом, перезимуют в вагонах поезда.
Военные смогут жить в вагонах / ТСН
Из военных палаток в поезд на зиму переселятся военные, охраняющие перешеек с Крымом.
В пользование военным передали действующие вагоны - вместе с проводниками, постельными принадлежностями и отоплением.
Читайте такжеВоеннослужащие в зоне АТО должны быть обеспечены теплой одеждой до 10 октября
Поезд разместили на пути возле одного из блокпостов на Херсонщине, где нет возможности поселить военных в здании.
Из военных палаток в поезд на зиму переселятся военные, охраняющие перешеек с Крымом
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter