Военные вблизи Крыма на зиму переселятся из военных палаток в поезд

21:30, 09 октября 2014
Общество
1 0

Военные, которые охраняют перешеек с Крымом, перезимуют в вагонах поезда.

Військові зможуть жити у вагонах / ТСН

Из военных палаток в поезд на зиму переселятся военные, охраняющие перешеек с Крымом.

В пользование военным передали действующие вагоны - вместе с проводниками, постельными принадлежностями и отоплением.

Читайте такжеВоеннослужащие в зоне АТО должны быть обеспечены теплой одеждой до 10 октября

Поезд разместили на пути возле одного из блокпостов на Херсонщине, где нет возможности поселить военных в здании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter