Российские военные обустраивают посты на Перекопском перешейке

Российские военнослужащие обустраивают многочисленные посты на Перекопском перешейке, который соединяет Крымский полуостров с материком.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении напоминается, что вчера около 17.30 российскими военнослужащими в районе Армянска был обстрелян пограничный легкий самолет, на борту которого нет никакого вооружения.

Читайте такжеРоссийские солдаты вошли на территорию городка Чонгар в Херсонской области – СМИ

Самолет осуществлял патрулирование государственной границы и пограничных районов.

В ходе патрулирования самолет выявил многочисленные посты российских военнослужащих, которые расположены вдоль Перекопского перешейка. Из одного из них был открыт огонь по пограничному самолету.