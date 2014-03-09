Российские военные обустраивают посты на Перекопском перешейке

12:03, 09 марта 2014
Политика
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Перекопский перешеек соединяет Крым с материком.

Военные РФ обустраивают посты на севере Крыма / REUTERS

Российские военнослужащие обустраивают многочисленные посты на Перекопском перешейке, который соединяет Крымский полуостров с материком.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении напоминается, что вчера около 17.30 российскими военнослужащими в районе Армянска был обстрелян пограничный легкий самолет, на борту которого нет никакого вооружения.

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Самолет осуществлял патрулирование государственной границы и пограничных районов.

В ходе патрулирования самолет выявил многочисленные посты российских военнослужащих, которые расположены вдоль Перекопского перешейка. Из одного из них был открыт огонь по пограничному самолету.

Видео BorderGuardService
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