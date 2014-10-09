В Харькове за избиение активиста 19 февраля будут судить работника "Грифона"

В Харькове за превышение должностных полномочий во время разгона общественной акции будут судить работника «Грифона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

По его данным, прокуратура Харьковской области завершила досудебное расследование по факту превышения должностных полномочий работниками милиции во время разгона митинга 19 февраля возле Академии Внутренних войск МВД Украины в Харькове.

Читайте такжеПодозреваемый в расстреле майдановцев Садовник снова не явился в суд, "беркутовцы" устроили ссору

«В уголовном производстве по факту превышения должностных полномочий работниками милиции во время разгона митинга 19 февраля возле Академии Внутренних войск МВД Украины в Харькове, благодаря видеоматериалам, предоставленным средствами массовой информации, удалось установить личность сотрудника «Грифона», который избил участника акции», - отметил Данильченко.

Он подчеркнул, что обвинительный акт по ч. 2 ст. 365 (превышение должностных полномочий) УК Украины в отношении работника милиции 3 октября направлен в Червонозаводской районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в Харькове работники милиции разогнали участников пикета перед Академией Внутренних войск МВД Украины. Тогда были травмированы несколько участников акции.