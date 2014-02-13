Причастный к разгону Евромайдана глава МВД Киева может скоро вернуться на работу

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Он сейчас находится в отпуске", - сообщил представитель пресс-службы.

Относительно дальнейшего выполнения Коряком обязанностей начальника киевской милиции в пресс-службе отметили, что тот теперь "имеет все законные основания вернуться к работе".

Читайте такжеСуд снял обвинения с Попова, Сивковича и Коряка по делу о разгоне Майдана"Он теперь сам примет решение", - отметил представитель пресс-службы МВД.

Справка. В ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

1 декабря начальник милиции Киева Валерий Коряк попросил главу МВД Виталия Захарченко рассмотреть вопрос о его отставке по собственному желанию после разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября. Однако в конце концов Коряка лишь отстранили от служебных обязанностей.

14 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КГГА Попова.

Вчера, 12 февраля, суд закрыл уголовное производство в отношении бывших председателя КГГА Александра Попова, заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, начальника Киевской милиции Валерия Коряка, которые обвинялись в превышении служебных полномочий во время разгона Евромайдана 30 ноября, на основании "закона об амнистии".