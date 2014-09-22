К отопительному сезону в Украине подготовлены 86% жилых домов - Минрегион

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), такие данные были озвучены во время селекторного совещания заместителя министра Григория Семчука с представителями регионов.

По словам замминистра, также к холодам уже готовы более 36 тыс. объектов социально-культурного назначения, что составляет 93,4% от запланированного показателя. По данным Минрегиона, завершили подготовку таких объектов Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская и Одесская области.

Семчук также уточнил, что на 15 сентября к работе в отопительный сезон подготовлено порядка 23 тыс. котельных (89,6% от плана) и заменено около 343,3 км теплосетей (81,4% от плана).

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Как сообщал УНИАН, ранее замглавы Минрегиона Андрей Белоусов заявил, что уже к 1 сентября всем областям поручено выйти на 100-процентную готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, а особенно объектов социальной сферы, к осенне-зимнему периоду. При этом полную подготовку объектов коммунальной сферы в Минрегионе планируют завершить до 1 октября.

В то же время, отопительный сезон в этом году может начаться позже обычного из-за дефицита газа в стране, связанного с прекращением поставок голубого топлива из РФ. В частности, с соответствующим предложением к столичным властям обратилась компания «Киевэнерго» - крупнейший поставщик тепловой энергии в Киеве.