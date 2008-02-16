В КС думают, что скандал вокруг дубляжа - от лукавого

Судья Конституционного Суда Украины, докладчик по делу о распространении иностранных фильмов в Украине Петр СТЕЦЮК называет искусственным скандал, который возник вокруг решения КС о необходимости дублирования иностранных фильмов.

Об этом он заявил в интервью газете «Зеркало недели» (№ 6 (685) 16-22 февраля 2008).

По словам П.СТЕЦЮКА, десять лет искусственно сдерживалось развитие национального кинодубляжа собственно как отдельного вида творческой деятельности. «К тому же, как это ни парадоксально, дельцы от кинематографии еще и получали немалые прибыли, организуя полулегальный прокат в украинских кинотеатрах продублированных (озвученных) на русском языке для российского кинорынка иностранных фильмов», - сказал судья КС.

При этом он отметил, что именно это и стало причиной «общественного возмущения». «Все же остальное в этой истории вокруг решения КСУ в деле о распространении иностранных фильмов, прошу прощения, от лукавого», - отметил П.СТЕЦЮК.

Судья КС также отметил, что сегодня существует попытка создания иллюзии искусственного противостояния в этом вопросе, с одной стороны, украинских граждан с их правом на использование в кинематографии государственного языка, а с другой - украинских граждан, причисляющих себя к национальным меньшинствам, - с таким же правом на использование в кинематографии своего родного языка. Кроме того, по словам П.СТЕЦЮКА, есть попытка в который раз разыграть «русскую карту» в Украине с позиций защиты русскоязычного украинского населения и защитить его от «грубой украинизации всех и вся».

Судья КС также подчеркнул, что обществу навязывается мнение о невозможности в Украине надлежащим образом организовать качественное дублирование иностранных фильмов именно на украинском языке, что явно перекликается со старой басней о неполноценности украинской культуры.