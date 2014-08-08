В Ривном вблизи военкомата прогремел взрыв

В Ривном ночью произошел взрыв в офисном помещении, расположенном по соседству с Ривненским областным и Ривненским объединенным военными комиссариатами.

Как сообщила УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области Тамара Лысенко, в эти минуты ривненские правоохранители проводят расследование по поводу взрыва, сейчас на месте происшествия работает несколько групп. Они определяют убытки, нанесенные взрывом, а также вид взрывчатки. Человеческих жертв нет. Причинен лишь материальный ущерб.

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Как удалось выяснить корреспонденту УНИАН, в помещении, возле которого прозвучал взрыв, в советское время был медвытрезвитель, потом – отделение милиции. Впоследствии в здании был обустроен офис «Нашей Украины». Какая организация сейчас находится в помещении неизвестно.