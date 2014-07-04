В военкомате Одессы ночью прогремел взрыв, есть пострадавшие - СМИ
08:26, 04 июля 2014Политика
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Взрыв прогремел в военном комиссариате Одессы.
"В Суворовском районе города Одесса 4 июля в 3.33 в трехэтажном здании, где размещено Дорожно-эксплуатационное управление и Суворовский районный военный комиссариат произошел взрыв. В результате взрыва один человек пострадал, которого госпитализировали. Взрывом частично повреждены фундамент здания", - говорится в сообщении, сообщают РИА Новости.
Причина ЧП пока не известна, проводится проверка.
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