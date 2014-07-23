В Бердянске родители контрактника перечислили 46 тыс. грн мошенникам, сообщившим им о ранении сына

В Бердянске мошенники присвоили 46 тыс. грн родителей военнослужащего, сообщив им о ранении сына и необходимости срочного перевода средств на его лечение.

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Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, «22 июля в Бердянский горотдел милиции обратился 54-летний житель Бердянска. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что сын мужчины, который сейчас проходит контрактную военную службу, ранен, находится в больнице Днепропетровска и для обеспечения качественного лечения нужны деньги – 46 тыс. грн. Родители незамедлительно перечислили «необходимые средства» и только после этого позвонили сыну и узнали, что их обманули».

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Информация о событии внесена в ЕРДР с квалификацией по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Проводится расследование и розыск злоумышленников.