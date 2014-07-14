В Луганске боевики обстреляли жилые районы из минометов и гаубиц - жители города

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв.

Он заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

По их словам, в квартале им. Щербакова,1, где располагается роддом, из системы «Град» боевики сделали 2 залпа в сторону жилого сектора. Также с территории завода электронного машиностроения (расположен на ул. Челюскинцев) был произведен обстрел с гаубичных орудий жилого квартала «Мирный».

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Снегирев также сообщил, что сейчас в Луганске «работают минометы террористов на территории Восточно-украинского университета, и с учетом дальности их стрельбы идет обстрел районов Каменный Брод и Большая Вергунка».