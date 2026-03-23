Земля утратила баланс: ученые выступили с тревожным предупреждением

Дисбаланс приводит к нагреванию океанов, атмосферы и ледяных регионов планеты.

Дальнейшее сжигание ископаемого топлива удерживает тепло в атмосфере, океанах и на суше Земли – вместо того, чтобы оно отражалось обратно в космос, что привело к потере баланса, поддерживающего на планете стабильный климат. Как пишет The New York Times, к таким выводам пришли авторы нового отчета.

Земля потеряла баланс – именно в этом заключается главный посыл доклада Организации Объединенных Наций, в котором анализируется, какая доля солнечной энергии поглощается планетой, а какая – отражается обратно в космос.

Исследователи установили, что разница между поглощенной и отраженной энергией является самой большой с момента начала измерений в 1960 году. Это означает, что все больше тепла Солнца остается на Земле. Согласно отчету "Состояние глобального климата" Всемирной метеорологической организации, этот дисбаланс приводит к нагреванию океанов, атмосферы и ледяных регионов планеты.

Ученый из Национального центра атмосферных исследований Великобритании Ашкай Деорас сравнил ситуацию с закрытой комнатой, которая нагревается.

"Если открыть окно, горячий воздух естественным образом выходит наружу. Но сейчас из-за парниковых газов тепло просто накапливается. Планета не может остыть", – пояснил он.

В предыдущих отчетах ООН фиксировались изменения отдельных показателей – температуры поверхности, тепла океанов, таяния ледников и повышения уровня моря. В этом году же авторы сосредоточились на глобальном масштабе изменений.

"Энергетический дисбаланс дает полную картину", – отметила одна из авторов отчета Карина фон Шукман из Меркатор Оушен Интернешнл (Mercator Ocean International).

В стабильном климате количество энергии, поступающей от Солнца, примерно равно той, которая отражается обратно в космос. Однако в настоящее время выбросы парниковых газов – углекислого газа, метана и закиси азота – достигли самого высокого уровня как минимум за 800 тысяч лет и нарушили это равновесие, объясняют исследователи.

Последние 11 лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. В прошлом году средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,43 °C, а 2024 год стал самым жарким – с показателем 1,55 °C. Мировой океан продолжает нагреваться, поглощая углекислый газ из атмосферы. Площадь морского льда в Арктике остается на рекордно низком уровне, а в Антарктике – третья самая низкая за всю историю наблюдений.

Энергетический избыток, который удерживает Земля, перераспределяется между океанами, атмосферой и сушей. По словам ученых, это повышает вероятность и силу экстремальных погодных явлений – мощных штормов, тепловых волн, засух и сильных ливней.

"Около 91% избыточного тепла накапливается в океанах, еще 5% – на суше, 3% – в ледниках и лишь 1% – в атмосфере у поверхности Земли, где это непосредственно влияет на температуру, которую ощущают люди", – говорится в статье.

В 2025 году уровень тепла в океанах достиг рекордного максимума. Темпы их нагрева более чем удвоились по сравнению с периодом 1960–2005 годов. Особое беспокойство исследователей вызывает то, что тепло все больше накапливается не только на поверхности, но и в глубинах океана – ниже 2000 метров. Там оно удерживается значительно дольше.

"Чем больше тепла изолировано от атмосферы, тем больше мы переходим к временным масштабам необратимых климатических изменений – от 400 до 1000 лет", – подчеркнула Карина фон Шукман.

