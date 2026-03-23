Что купить на весенней распродаже в Steam? 10 хороших игр по цене чашки кофе

В магазине Steam прямо сейчас проходит крупная весенняя распродажа, в рамках которой студии-разработчики радует скидками на всеми любимые и известные тайтлы.

На скидки ушли сотни игр, при этом среди них есть позиции, которые отдают по "вкусной" цене. Собрали несколько таких игр в список. Все с ценой дешевле 100 гривен и положительными отзывами.

Весенняя распродажа Steam 2026: игры дешевле 100 грн

Tom Clancy’s The Division 2 – 64 грн. Динамичный кооперативный шутер от третьего лица с элементами RPG и открытым миром, идеально для игры с друзьями.

The Long Dark – 42 грн. Скрытое "сокровище" среди игр на выживание. В игре нет зомби, монстров и магнии, а основным противником выступает сама природа.

Star Wars Jedi: Fallen Order – 92 грн. Считается одной из лучших игр по вселенной "Звездных войн" благодаря глубокому сюжету, атмосферному исследованию мира и проработанной боевой системе, напоминающей Souls-like игры.

BioShock Infinite – 97 грн. Культовый шутер от первого лица, признанный одной из лучших игр 2010-х благодаря глубокому сюжету, уникальному сеттингу небесного города Колумбия и философским темам.

Remnant: From the Ashes – 47 грн. Напряженный кооперативный шутер с боссами и процедурно генерируемыми мирами, идеально для командной игры.

The Last Spell – 51 грн. Тактическая защита города от орд монстров с глубокой стратегией и прокачкой героев. Оценка в Steam – 91%.

Scorn – 56 грн. Атмосферный биопанк-хоррор, визуально вдохновленный работами Ганса Гигера. Игра погружает в кошмарный мир, где нужно выживать, исследовать сюрреалистичные локации и решать головоломки.

Metro 2033 Redux – 53 грн. Улучшенная версия культового постапокалиптического шутера, являющаяся первой частью игровой трилогии "Метро" от украинской студии 4A Games.

Control Ultimate Edition – 67 грн. Стильный экшен-приключение от Remedy (Max Payne, Alan Wake), в котором вы используете телекинез и паранормальное оружие. Издание включает основную игру и все дополнения.

Sleeping Dogs: Definitive Edition – 56 грн. Уникальный экшен с открытым миром, который выделяется среди GTA-like игр благодаря глубокой боевой системе, ориентированной на боевые искусства (кунг-фу), и атмосферному сеттингу Гонконга.

Еще больше скидок можно отыскать по ссылке. Распродажа в Steam будет проходить до 26 марта 2026 года.

