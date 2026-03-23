Интеллектуальная обработка документов и исследование качества: Метинвест Ахметова возглавил рейтинг AI-лидеров в металлургии

Среди ключевых инструментов компании - платформа интеллектуальной обработки документов MIOSIAR, которая автоматизирует рутинные процессы и позволяет быстро преобразовывать неструктурированные данные в управленческие решения.

Группа "Метинвест" Рината Ахметова возглавила рейтинг AI-лидеров в горно-металлургическом комплексе Украины по версии Delo.ua и вошла в национальный список 50 компаний, которые системно внедряют искусственный интеллект в свою деятельность.

Исследование охватывало компании, где ИИ используется не только на уровне отдельных решений, но и как часть стратегии, операционных процессов и достижения конкретных бизнес-показателей. Участников рейтинга распределили по 16 отраслевым номинациям, и "Метинвест" получил высокую оценку за применение искусственного интеллекта сразу в нескольких направлениях - от производства и логистики до финансов, маркетинга, продаж, HR и IT. Компания разрабатывает собственные AI-решения, интегрированные во внутреннюю цифровую экосистему.

Среди ключевых инструментов компании - платформа интеллектуальной обработки документов MIOSIAR, которая автоматизирует рутинные процессы и позволяет быстро преобразовывать неструктурированные данные в управленческие решения. Также внедрена система компьютерного зрения SPAIS для контроля безопасности, качества и аналитики, а также AI-агенты для юридической функции и IT-сервисов.

Отдельное направление компании - использование прогнозных и оптимизационных моделей для планирования производства, управления запасами и логистики. В повседневной работе сотрудники компании применяют инструменты на базе искусственного интеллекта, в частности MS Copilot, для аналитики, подготовки документов и коммуникаций.

На технологическом уровне AI-решения интегрированы с CRM, ERP, производственными и логистическими платформами. В частности, MIOSIAR работает с системами электронного документооборота и SAP ERP, а компьютерное зрение - с системами видеонаблюдения и безопасности. Это позволяет объединить данные, процессы и пользователей в единую цифровую инфраструктуру, которую можно масштабировать и для внешних клиентов.

"Искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности промышленности. В условиях войны мы фокусируемся на решениях, которые помогают сохранять эффективность даже при ограниченных ресурсах", - заявил директор по ИТ и анализу рисков группы Сергей Детюк.

По его словам, компания планирует масштабировать уже внедренные AI-решения на все предприятия группы, а в дальнейшем - предлагать их клиентам в Украине и Европе.

Помимо "Метинвеста", в рейтинг AI-лидеров в различных отраслях вошли ДТЭК, Kernel, Ciklum, Lifecell, Sense Bank, Uklon, WOG и другие компании.

Как известно, в настоящее время "Метинвест" Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов - решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом.

