Чайот в нашей стране практически никто не выращивает, а зря.

С началом огородного сезона дачники выращивают и уже знакомые культуры, и часто стараются посадить что-то необычное, чтобы попробовать себя в новом амплуа. Отличным решением станет чайот - это овощ родом из Центральной Америки, напоминающий огурец. Узнайте, как его высаживать и чем он полезен.

Что такое чайот и почему его стоит посадить у себя в огороде

Можете себе представить овощ, по вкусу одновременно напоминающий тыкву, огурец и кабачок? Если да, то это как раз и будет чайот - польза, по словам нутрициологов, колоссальна. Почти все части культуры можно употреблять в пищу, а вредители не касаются этой культуры, поэтому вырастить ее у себя в огороде не составит труда, если придерживаться правил по уходу.

Аргументом "за" посадку будет и то, чем полезен чайот для организма - он богат клетчаткой, калием, аминокислотами и витаминами группы B, а также содержит очень мало калорий. Как правило, его выращивают в субтропическом и тропическом климате, но так как лето в Украине в последние годы очень жаркое, вы можете попробовать это сделать тоже.

Когда нужно сажать чайот - условия выращивания

Если вы все-таки решили, что можно посадить в огороде необычное, и выбор пал на чайот, учитывайте "пожелания" культуры к обстановке, в которой она будет расти. Это растение поистине теплолюбиво, поэтому лучше высаживать его на влажных почвах, хорошо освещаемых солнечными лучами. Участок желательно выбрать тот, который богат гумусом, и найти хороший дренаж. Чайот нужно обильно поливать и высаживать только тогда, когда вы будете уверены в отсутствии заморозков, иначе культура погибнет.

Так как само по себе растение вьющееся, и способно вырастать до 15-20 метров в высоту, для него стоит делать опоры или навес, чтобы побеги не касались земли. Длина плодов при благоприятных условиях будет составлять от 7 до 20 сантиметров и весить до килограмма.

Защищать чайот от вредителей или грибков не нужно, потому что насекомые и болезни в нашем климате адаптированы только под "знакомые" им растения, а чайот к ним не относится, так что, от любых атак овощ будет защищен. Однако чайот можно обрезать, но лишь для контроля роста плетей. Вы можете купить семена культуры и вырастить из рассадным методом, а потом переместить в почву, как только минует опасность заморозков. Если правильно ухаживать за чайотом, растение даст урожай в количестве нескольких сотен тыкв - они созреют к концу лета.

Собранный урожай можно хранить в темном и прохладном месте точно так же, как и картофель. Весной семена снова получится посадить в почву, таким образом вам удастся запустить непрерывный цикл выращивания необычного овоща. Плоды чайота легко использовать и в кулинарии - есть в свежем виде, запекать, варить и жарить, добавлять в салаты. Хрустящая и сочная мякоть по вкусу больше всего напоминает огурец, поэтому экзотические плоды вполне могут стать интересной заменой привычным в Украине овощам.

