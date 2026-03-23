Теракт в Буче: источники назвали игру, в которой могли завербовать злоумышленника

Речь идет об игре, разработанной белорусской компанией.

Стало известно название игры, в которой могли завербовать 21-летнего мужчину, причастного к теракту в Буче. Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, это могла быть известная игра World of Tanks.

В то же время NV отмечает, что игру разработала белорусская компания Wargaming, которая имела огромный рынок в России. Долгое время игра имела только русскоязычную версию.

Начиная с 2025 года российские власти начали национализацию активов компании, которая объявила о выходе с российского рынка в 2022 году.

Отмечается также, что в России с середины 2010-х годов действуют законы, в частности "пакет Яровой", обязывающие онлайн-сервисы хранить сообщения пользователей и предоставлять их Федеральной службе безопасности по запросу.

Это может касаться и игровых чатов, в частности, таких как в World of Tanks, если они работают в российской юрисдикции.

Теракт в Буче – что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 23 марта, в городе Буча Киевской области возле многоквартирного жилого дома произошел взрыв неизвестного предмета.

После прибытия правоохранителей произошел еще один взрыв. Двое правоохранителей получили ранения, они были госпитализированы.

Впоследствии в полиции заявили о задержании злоумышленника, причастного к теракту в Буче. Речь идет о 21-летнем местном жителе.

По его словам, он познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Через некоторое время новый знакомый начал шантажировать молодого человека тем, что знает, где его мама, и что якобы ведет наблюдение за ней с дрона, поэтому, чтобы она осталась жива, ему необходимо заложить взрывчатку.

В то же время в Службе безопасности Украины отметили, что парня, по предварительной информации, завербовали российские спецслужбисты через Интернет. Он получил от них инструкцию по изготовлению двух самодельных взрывных устройств. Для дистанционной активации каждую из бомб агент снабдил мобильным телефоном.

Далее фигурант заложил взрывчатку на месте запланированного теракта: одну спрятал под скамейкой у входа в подъезд жилого дома, другую – возле мусорного контейнера.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.

