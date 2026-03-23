Трамп заявил о приостановке ударов по энергетике Ирана на пять дней

США и Иран провели "хорошие и продуктивные переговоры", сообщил Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал указание приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на 5 дней. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, в последние два дня США и Иран "провели очень хорошие и продуктивные переговоры" об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Эти переговоры, добавил он, будут продолжаться еще в течение недели.

"Я дал указание военному ведомству отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный срок при условии успеха текущих встреч и обсуждений", - отметил президент США.

На фоне этого заявления цены на нефть марки Brent снизились примерно на 7% - до 104 долларов, пишет Reuters.

Между тем МИД Ирана опроверг информацию о переговорах с США.

"Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что переговоры с Вашингтоном не ведутся, и обвиняет Трампа в выигрывании времени, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации", - говорится в сообщении Clash Report.

Как сообщал ранее УНИАН, в армии США растет недовольство войной Трампа в Иране. Американские военные жалуются на чрезмерный стресс, разочарование и потерю иллюзий до такой степени, что готовы покинуть армию. Один из военных чиновников заявил, что армия страдает от "неадекватной защиты и планирования сил". Также рассказывают о "дестабилизирующих последствиях ударов иранских баллистических ракет и беспилотников".

Также мы писали, что нежелание Ирана капитулировать связано с властью, которую он имеет над Ормузским проливом, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок топлива. Иранский дипломат объяснил, что, частично закрыв проход через Ормузский пролив, Тегеран хочет "сделать эту агрессию чрезвычайно дорогой для нападающих".

Вас также могут заинтересовать новости: