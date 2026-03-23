В Украине подешевела курица: сколько сейчас стоит килограмм

Средняя потребительская цена на куриную тушку в Украине снизилась в феврале на 5,7% – до 106,1 грн/кг. В январе этот продукт стоил 112,47 грн/кг. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Куриное филе за месяц подешевело чуть меньше – на 4,4%. Сейчас оно стоит 208,76 грн/кг против 218,32 грн/кг в январе.

Однако если сравнивать с ценами 2025 года, то куриная тушка за год подорожала на 15,5%. Тогда ее стоимость составляла 91,85 грн/кг. Филе же в процентном выражении прибавило 21,5% с 171,83 грн/кг.

На Столичном рынке в Киеве фабричная куриная тушка сейчас стоит в среднем 85 гривень за килограмм. Куриное филе продают по 139 грн/кг. С начала месяца цены на них не менялись.

Цены на курятину в Украине – последние прогнозы

Уже в ближайшее время стоит ожидать изменения цен на куриное мясо. К Пасхе мясо и, в частности, курятина в Украине обычно дорожают. Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко рассказал, что цены вырастут как минимум до уровня конца прошлого года.

Дополнительно на цены повлияет и глобальный энергетический кризис из-за войны США в Иране. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что в целом мясо и молочные продукты до конца апреля подорожают примерно на 5%.

Вас также могут заинтересовать новости: