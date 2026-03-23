В Китае до 15-летнего минимума обвалились цены на популярное мясо: производители на грани

Свиноводы уже несколько месяцев работают в убыток.

Китайские свиноводы сталкиваются с растущими убытками. Война в Иране привела к росту затрат на фоне вялого внутреннего спроса на свинину.

Издание Bloomberg пишет, что с прошлого года правительство Китая призывает свиноводов сократить поголовье свиноматок и объемы забоя, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Кроме того, власти закупают замороженную свинину для государственных резервов с целью поддержки рынка. Эта мера была принята после того, как, по данным Shanghai JC Intelligence Co., цены на свинину упали до самого низкого уровня как минимум за последние 15 лет, а прибыль производителей опустилась до четырехлетнего минимума.

Экономический рост в Китае замедлился после пандемии Covid-19, и домохозяйства тратят меньше на любимое мясо. Между тем правительство стремится сдержать дефляцию на продовольственном рынке, поскольку его экономическая повестка дня основана на стимулировании потребления.

Однако фермеры не сократили свои расходы, и по-прежнему наблюдается избыток свиноматок для разведения. Кормление этих стад может стать более дорогостоящим, поскольку мировые сельскохозяйственные рынки реагируют на перебои с поставками энергоресурсов и удобрений из Ближнего Востока.

Цены на два основных ингредиента кормов – соевый шрот и кукурузу – резко выросли с момента начала ударов США и Израиля по Ирану. Напряженность на рынках сельскохозяйственной продукции будет только усиливаться, чем дольше Ормузский пролив будет закрыт.

Согласно отчету аналитической компании Mysteel, сокращение доходов и давление со стороны правительства могут вынудить китайских фермеров ускорить сокращение производства в течение следующих двух кварталов или даже полностью уйти из отрасли.

Свиноводы уже несколько месяцев работают в убыток, но экономическая ситуация резко ухудшилась за несколько недель после Нового года, который является пиком спроса. По данным Mysteel, в настоящее время животноводы теряют более 400 юаней (58 долларов) на каждом животном, что вызывает массовый пессимизм в отрасли. Оптовая цена на свинину, закупаемую розничными сетями, упала до примерно 17 юаней за килограмм - четырехлетний минимум.

Торговая война между ЕС и Китаем - главные новости

4 октября 2024 года Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая. Введение таких пошлин усилит напряженность в торговых отношениях. Решение было принято после того, как расследование выявило, что Пекин несправедливо субсидировал свою промышленность.

В свою очередь Китай начал расследование по демпингу цен на свинину со стороны трех европейских компаний, а также еще одно расследование коснулось импорта молочных продуктов.

5 сентября 2025 года Китай обвинил производителей свинины из стран Евросоюза в демпинге, который вредит его собственной промышленности, и ввел против них пошлины в размере до 62%.

Вас также могут заинтересовать новости: