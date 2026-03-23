Иранские ракеты, которые атаковали заводы на Ближнем Востоке, смогли обойти Patriot, - FT

Иранские ракеты были нацелены на заводы корпорации "Qatar Energy" в Катаре.

Несмотря на то, что США и Израиль нанесли Ирану тысячи ударов, режим показал, что может осуществлять разрушительные ракетные и беспилотные атаки против своих соседей. Об этом пишет Financial Times.

После того, как на прошлой неделе Израиль атаковал энергетические объекты в важном газовом комплексе "Южный Парс", Иран оперативно нанес ракетный удар, который нанес значительный ущерб главным заводам по производству сжиженного природного газа в Катаре. По словам журналистов, на их восстановление потребуется около пяти лет.

Как отметил собеседник издания, во время ударов по комплексу "Рас-Лаффан" компании QatarEnergy были применены современные ракеты, которые обладали высокой маневренностью и смогли обойти американские системы противовоздушной обороны Patriot.

Также в этом месяце Иран нанес удар по заводу по опреснению воды в Бахрейне, обвинив Израиль в бомбардировке аналогичного объекта в этой республике.

В то же время в субботу Великобритания заявила, что Иран выпустил две ракеты по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, который находится примерно в 4000 км от Исламской Республики, что говорит о том, что Тегеран может наносить удары на значительно большее расстояние, чем ожидалось.

Однако британские официальные лица сообщили, что ракеты не достигли базы, одна из них потерпела крушение в полете, а другую сбили с американского военного корабля.

Один из экспертов по Ирану из Crisis Group подчеркнул, что даже если США решат захватить иранские острова, чтобы открыть пролив, или уничтожат гражданскую инфраструктуру, режим "сохранит способность нанести ответный удар таким образом, что это вынесет конфликт на уровень мировой экономики".

"Это восходит к временам ирано-иракской войны [в 1980-х годах], когда тысячи людей стояли в очереди, чтобы пойти воевать, и эти действия основаны на планах действий в чрезвычайных ситуациях, которые совершенствовались на протяжении десятилетий. Что касается пролива, то это не столько импровизированные реакции, сколько давно разработанные сценарии, которые Тегеран держит в запасе уже около 40 лет", - объяснил он.

В свою очередь, руководитель аэрокосмического подразделения элитных Революционных гвардий Ирана Маджид Мусави сказал, что "новые тактики и системы запуска" страны сильно шокируют США и Израиль.

В то же время исполнительный директор аналитического центра Bourse & Bazaar Foundation Эсфандар Батмангелидж добавил, что если США и Израиль действительно нанесут удар по иранским электростанциям, это "ограничит экономическую производительность Ирана на долгие годы".

"Но я не вижу, как это повлияет на ракетные и беспилотные атаки Ирана в краткосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе это может повлиять на оборонное производство, но у Ирана еще есть время, чтобы использовать свои запасы", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трам п заявил о приостановке ударов по энергетике Ирана на пять дней. Он отметил, что в течение последних двух дней США и Иран "провели очень хорошие и продуктивные переговоры об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке".

"Я дал указание военному ведомству отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный срок при условии успеха текущих встреч и обсуждений", - сказал Трамп.

В то же время СМИ сообщали, что США направили морскую пехоту на Ближний Восток на фоне дискуссий об острове Харк. Такое развертывание включает Десантную группу готовности USS Boxer, в состав которой входит десантный корабль USS Boxer, функционирующий как легкий авианосец, а также десантные транспортные доки USS Portland и USS Comstock.

