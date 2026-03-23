Силы обороны опровергли продвижение российских войск в Волчанске

Оккупанты собирают силы для возобновления наступления в этом районе.

Информация о якобы продвижении армии России в Волчанске и Синьковке в Харьковской области не соответствует действительности. Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции.

Об этом сообщает Группировка объединенных сил в Telegram. Отмечается, что на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал позиции ВСУ в сторону Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбиного и Охримовки. Штурмовые группы оккупантов были разбиты.

"В Волчанске враг продолжает попытки прорвать оборону – наши воины удерживают позиции. Заявления о продвижении в Волчанске и Синьковке являются недостоверными. На Великобурлукском направлении обстановка без существенных изменений. Захватчики накапливают силы для возобновления наступления", – говорится в сообщении.

Также в Группировке отметили, что на Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону в сторону Боровской Андреевки, Купянска, Новоплатоновки и Кившаровки.

Кроме того, там добавили, что на Лиманском направлении отбиты штурмы в районе Середного, Ставков, Шийковки и Дибровы.

Как сообщал УНИАН, украинский мониторинговый проект DeepState вчера писал, что за последние сутки оккупанты продвинулись на трех участках фронта.

В частности, было зафиксировано продвижение россиян в городе Волчанск Харьковской области, селе Синьковка, что к северу от Купянска, также в Харьковской области, а также вблизи села Зелезнянское Донецкой области.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что враг готовится к наступлению на Великобурлукском, Купянском и неофициальном Боровском направлениях. По его словам, сейчас не наблюдается очень большой активности на Харьковском направлении, в то же время есть всплеск активности врага в Сумской области и был вблизи Боровой.

Он пояснил, что у врага есть две задачи, которые он должен выполнить или хотя бы имитировать их выполнение: контроль над Лиманским направлением, а также создание зоны контроля вдоль границы Украины и РФ. Впрочем, добавил он, вряд ли будут эффективными попытки наступать на Лиманском направлении с севера на Славянско-Краматорскую агломерацию.

