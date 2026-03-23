На Закарпатье зацвели магнолии: где можно полюбоваться цветами (фото)

Цветение магнолий зафиксировали в Ужгороде и Мукачево.

В Закарпатской области уже начинают цвести магнолии: сезон цветения начался немного раньше, чем обычно.

Как сообщает корреспондент УНИАН, первые бутоны появились на деревьях, находящихся на центральных улицах и в парках Ужгорода, а также во многих дворах местных жителей.

Магнолии начинают цвести в хорошо освещенных солнцем местах. В частности, немало деревьев с раскрытыми или полураскрытыми бутонами находятся возле здания Закарпатской ОВА.

По данным специалистов, в регионе цветение магнолий традиционно начинается в конце марта или в начале апреля, однако в теплую погоду этот процесс может начаться раньше, даже в середине марта. Такое явление наблюдается и сейчас. Фактически уже в эти выходные в соцсетях начали появляться первые сообщения о начале цветения.

Также цветут магнолии и в Мукачево. Еще 20 марта Мукачевский городской совет сообщил о том, что на площади Кирилла и Мефодия зафиксировали цветение магнолии Кобус – одного из самых морозостойких и неприхотливых видов листопадных деревьев семейства магнолиевых.

Цветение сакуры и крокусов на Закарпатье

12 марта сообщалось о том, что в Мукачево начала цвести так называемая безумная сакура, которая традиционно цветет не в сезон. Она начинает сакуровый марафон в городе. Всего в Мукачево высажено почти 8 тысяч этих деревьев, здесь расположена самая длинная аллея сакур на улице Ужгородской, протяженность которой – почти 1,4 километра.

Также в начале марта в дендропарке "Березинка", расположенном недалеко от Мукачево, началось цветение крокусов, известных под названием шафран Гейфеля.

Вас также могут заинтересовать новости: