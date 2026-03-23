Списание вагонов по возрасту усугубляет кризис в сфере перевозок, - GMC Center

Списание грузовых вагонов исключительно по календарному возрасту может усугубить уже существующие проблемы в железнодорожной логистике, в частности дефицит подвижного состава, рост простоев и задержки перевозок. Об этом шла речь во время совещания руководства грузового направления "Укрзализныци" с грузоотправителями.

Участники встречи зафиксировали ряд системных проблем, среди которых - значительные очереди вагонов, неравномерный доступ к инфраструктуре, длительные простои и задержки возврата пустого подвижного состава. На этом фоне дополнительное сокращение парка вагонов из-за возрастных ограничений может только осложнить ситуацию.

В частности, на подходах к портам Большой Одессы в настоящее время скопилось более 13,5 тыс. вагонов, что существенно превышает нормативный уровень в 5-6 тыс. В то же время пропускная способность отдельных участков остается ограниченной из-за энергетических факторов и последствий обстрелов.

Отдельной проблемой являются значительные простои вагонов. По данным участников рынка, средний оборот вагона составляет около 280 часов, из которых в движении он находится лишь 25-28 часов. Остальное время вагоны простаивают на станциях или под грузовыми операциями. В таких условиях сокращение парка из-за формальных возрастных критериев может привести к еще большему дефициту подвижного состава.

Кроме того, бизнес обращает внимание на задержки возврата пустых вагонов, которые могут достигать 5-10 суток, а также на отсутствие своевременного информирования об ограничениях движения. Это затрудняет планирование перевозок и увеличивает финансовые риски для грузоотправителей.

Участники совещания также подняли вопрос о регуляторных барьерах, в частности о сложности допуска частных локомотивов и новых требованиях к сертификации ремонтных предприятий. По их мнению, в нынешних условиях дополнительное административное давление может негативно повлиять на эффективность работы отрасли.

На этом фоне идея списания вагонов по возрасту рассматривается как фактор, который может ухудшить ситуацию. Грузоотправители подчеркивают, что ключевым критерием должно быть техническое состояние подвижного состава, а не формальный срок эксплуатации.

В свою очередь, в "Укрзализныце" сообщили о внедрении ряда мер по улучшению ситуации, в частности цифрового мониторинга перевозок, ежедневного контроля подвода вагонов к портам и реформирования структуры управления. В частности, к июлю 2026 года планируется создание отдельной грузовой компании "УЗ Карго".

Впрочем, несмотря на наличие диалога между бизнесом и перевозчиком, ключевые проблемы остаются нерешенными. По мнению бизнеса, дальнейшие решения, в частности по регулированию вагонного парка, должны учитывать реальное состояние инфраструктуры и логистики, чтобы избежать углубления кризиса в грузовых перевозках.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что Украине следует отказаться от практики списания грузовых вагонов по истечении предельного срока эксплуатации и принять оценку их фактического технического состояния в качестве критерия возможности использования в рабочем вагонном парке. Такой подход соответствует европейской практике и позволит избежать рисков дефицита подвижного состава и, следовательно, сокращения объемов перевозок.

