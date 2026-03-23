Звезда 'Аквамена' срочно покинул свой дом из-за наводнения на Гавайях

Известный американский актер и звезда фильма "Аквамен" Джейсон Момоа покинул свой дом на Гавайях.

Вынужденную эвакуацию он с семьей был вынужден провести из-за опасного наводнения, которое в последние дни охватило местность. По словам актера, они уехали в безопасное место.

"Сейчас мы в безопасности, но есть много людей, которые не были в безопасности, поэтому передаем всю нашу любовь. На Северном побережье сейчас довольно сложно. Так что, надеюсь, все в безопасности", – написал Момоа в Instagram.

Джейсон также добавил, что поддерживает соседей и активно участвует в благотворительных мероприятиях.

"Штормы, наводнения, постоянные дожди на Оаху повлияли на многих наших людей, особенно на тех, кто и без того сталкивался с трудностями. Мы видим, как семьи были перемещены, общины борются, а наши соседи без жилья пострадали больше всего. Мы провели время на западной стороне, принесли немного еды и воды, поддержали людей", – написал Момоа.

Напомним, сейчас Гавайи переживают сильнейшее наводнение за более чем 20 лет. Непогода привела к масштабным разрушениям и эвакуации более 5500 человек, затоплены целые районы. Также под угрозой прорыва находится 120-летняя дамба Вахиава. По словам местных властей, ущерб уже превысил 1 млрд долларов.

