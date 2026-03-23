Крупнейший в современной РФ: в Крыму сформировали корпус нового десантного корабля (фото)

Появился спутниковый снимок почти сформированного корпуса головного универсального десантного корабля "Иван Рогов" проекта 23900 в сухом строительном доке завода "Залив". Фото выложил канал Центра анализа стратегий и технологий.

Снимок датирован 11 марта. Церемония официальной закладки двух УДК "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" (заводские номера 01901 и 01902) состоялась на заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года. Сборка корпуса второго корабля может быть начата только после вывода из сухого дока завода первого корабля.

"Иван Рогов" с очень большим отрывом станет крупнейшим боевым кораблём, построенным в современной России.

Видео дня

По данным из открытых источников, в помещениях для десанта смогут разместиться до 1000 морских пехотинцев, а трюмы для техники будут вмещать до 75 единиц боевой техники. В состав авиационной группы будут входить до 20 палубных вертолетов и БПЛА.

Водоизмещение корабля проекта 23900 составит около 40 тысяч тонн, что соответствует французским "Мистралям", закупка которых сорвалась в 2015 году.

Новые российские УДК - другие новости

Это не первое фото УДК "Иван Рогов". В прошлом году в Сеть уже выкладывали фотографии корабля. Эксперты проанализировали снимки и пришли к выводу, что максимальная длина корпуса УДК проекта 23900 составляет 219-220 м, а ширина - 38-40 м.

Украинские моряки считают, что такой гигант - "идеальная" цель для морских дронов. Они также отмечают, что в Черном море ему будет "не очень много" места для проведения соответствующих операций с его участием.

