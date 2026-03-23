'Яворина', 'Цей сон', 'Золото Карпат' в новом исполнении: более 50 артистов исполнят хиты Степана Гиги во Дворце спорта

28 марта 2026 года в киевском Дворце спорта состоится масштабный концерт памяти народного артиста Украины Степана Гиги – легенды украинской эстрады и автора песен, ставших настоящими народными хитами.

В этот вечер более 50 украинских артистов и групп разных поколений соберутся на одной сцене, чтобы исполнить самые известные композиции Степана Гиги в новых современных аранжировках.

Зрители услышат знаковые песни, которые десятилетиями звучат на украинских сценах, семейных праздниках и концертах:

"Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат", "Смереки", "Друзі мої" и другие легендарные композиции.

Каждая песня прозвучит в новом музыкальном прочтении – с современными аранжировками, новой энергией и голосами известных украинских артистов.

В концерте примут участие:

Артем Пивоваров, Степан Гига, Квитослава Гига, FIINKA, alyona alyona, TVORCHI, Volkanov, VIP Тернополь, Виктор Бронюк (ТИК), Вася Харизма, Вася Байдак, Елена Тополя, Ivan Navi, Николас Карма, Оля Цибульская, Пиккардийская терция, Геля Зозуля, Виталий Лобач, KNAYAT, Роман Скорпион, Наталья Бучинская, LADA, Лисапетный батальон, Михаил Грицкан, Анна Буткевич, Dima Prokopov, Никита Киселев, группа "Зорепад", Spiv Brativ, ENLEO и многие другие.

Организаторы обещают грандиозное музыкальное шоу, в котором легендарные хиты Степана Гиги можно будет услышать в новом звучании.

Это будет вечер памяти, благодарности и единства поколений – когда песни, ставшие частью украинской культуры, вновь прозвучат для всей страны.

Когда и где: 28 марта, Дворец спорта, Киев.

Билеты: по ссылке.