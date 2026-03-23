Антициклон в Украине: синоптик Диденко рассказала, что будет с погодой 24 марта

В Киеве завтра температура поднимется до +12...+14 градусов

Во вторник, 24 марта, украинцев ждет теплая весенняя погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"24 марта в течение дня температура воздуха ожидается в пределах +12...+16 градусов", – прогнозирует она.

Прохладнее будет только на юго-востоке и востоке Украины, где термометры покажут +6...+11 градусов.

Видео дня

По словам синоптика, антициклон будет влиять на погоду в большинстве областей Украины, поэтому осадки маловероятны. Лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму пройдут небольшие дожди.

Погода в Киеве

В Киеве, по данным Натальи Диденко, 24 марта будет сухо, солнечно и тепло. В течение дня воздух в столице прогреется до +12...+14 градусов.

Похолодание в Украине – что известно

Теплая погода в Украине продлится недолго. Уже на этой неделе ожидается новая волна холода. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале недели сначала будет преобладать стабильная и солнечная погода, однако ближе к выходным ситуация изменится – осадков станет больше, а ветер усилится.

По его словам, в начале недели антициклон принесет малооблачные дни без существенных дождей. Но впоследствии атмосферные процессы изменятся: осадки охватят большинство регионов, а температура будет распределяться неравномерно.

В конце недели в западных областях ожидается заметное похолодание, дожди, местами с мокрым снегом. В то же время на юге и востоке сохранится более теплая погода.

