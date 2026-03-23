Известная украинская певица высказался об уместности участия на 'Евровидении' во время войны

Анжелика отметила, что нужно продолжать показывать нашу страну.

Известная украинская певица и ведущая Анжелика Рудницкая высказалась об уместности участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" во время войны.

По словам артистки, стоит держать руку на пульсе и, несмотря на сложность обстоятельств, показывать Украину миру.

"Украина сейчас в состоянии войны, нам сложно, и многие люди действительно говорят, что сейчас не время для конкурса. Но в то же время мы не можем глобально отставать от мира. Особенно когда речь идет о музыке: мы очень музыкальная, певучая нация, – и без песен нам не обойтись. Песня очень часто спасала украинскую идентичность, ведь в разные исторические периоды под властью разных империй это едва ли не единственное, что было позволено украинцам. Поэтому я за то, чтобы в Украине было больше конкурсов, а не только национальный отбор на "Евровидение", – отметила Анжелика в интервью Фокус.

Рудницкая добавила, что было бы замечательно, если бы каждый артист имел возможность участвовать в подобных конкурсах.

"Я за то, чтобы каждый, кто чувствует в себе силы участвовать в таких соревнованиях, имел такую возможность. Ведь это чрезвычайно стрессовый и нервный процесс, который требует не только эмоциональных, но и значительных финансовых ресурсов. Нужно написать и записать песню, придумать сценические образы, создать костюмы, продумать визуальный ряд для экранов, сценографию. Все это требует серьезных вложений. Артисты ищут ресурсы, потому что знают, что это возможность хотя бы на определенное время сконцентрировать на себе внимание аудитории", – подчеркнула исполнительница.

К слову, в этом году Украину на международной арене будет представлять певица LELÉKA. Она исполнит песню под названием "Ridnym" в мае в Вене.

