Эти устройства на треть снижают нагрузку на мышцы ног.

Бойцы Сил обороны начали получать экзоскелеты для облегчения физических нагрузок. О первых образцах известно немного, однако журналисты Business Insider попытались разобраться, на что способны такие механизмы.

Экзоскелеты разработаны таким образом, чтобы крепиться пряжками на талии и ногах. При этом аппарат обхватывает спину пользователя и смещается к передней части колен. Он также имеет два актуатора на бедрах, которые служат шарнирами.

Ожидается, что каждый экзоскелет должен снизить нагрузку на мышцы ног на 30 процентов, помогая войскам двигаться со скоростью до 20 километров в час на протяжении примерно 17 километров. При этом экзоскелеты весят около 2 кг, они складываются и помещаются в портфель.

Видео дня

Также экзоскелеты оснащены искусственным интеллектом, который в режиме реального времени адаптируется к нагрузке на ноги и позвоночник солдата, что позволяет им функционировать в 10 различных режимах.

Издание добавило, что это не единственное подобное устройство в мире. В частности, США разрабатывают собственные экзоскелеты. Например, армейский SABER – это мягкий экзокостюм, который крепится к спине и вокруг каждой ноги для уменьшения нагрузки на позвоночник.

Другим примером является ONYX компании Lockheed Martin. Это экзоскелет для нижней части тела с коленными приводами, который обхватывает ноги. Отмечается, что он еще не стал стандартом вооружения американских военных.

Экзоскелеты в ВСУ – что известно

Напомним, что украинские военные начали тестировать экзоскелеты в бою. В частности, 7-й десантно-штурмовой корпус показал бойцов 147-й отдельной артиллерийской бригады на Покровском направлении, которые получили первые экзоскелеты. Их использовали двое солдат, которые загружали артиллерийские снаряды в французскую самоходную гаубицу CAESAR. Такие снаряды весят до 50 кг.

7-й десантно-штурмовой корпус заявил, что это первый случай, когда украинское подразделение опробовало такую технологию в боевых условиях, и что полученные экзоскелеты были тестовыми образцами.

