В океане бывают волны, которые возникают из ниоткуда и топят корабли: это подтвердили спутники

Раньше эти волны считались мифическими, но теперь спутники зафиксировали их реальное существование в океане.

Легенды моряков о гигантских водных стенах, возникающих из ниоткуда, оказались научным фактом. Спутники зафиксировали в океане аномальные волны-убийцы высотой более 30 метров. Портал BGR сообщает, что новейшие данные космического мониторинга заставили исследователей пересмотреть старые теории о безопасности мореплавания.

Ранее исследователи верили в математическую модель "колоколообразной кривой". Согласно ей, большинство волн имеют средний размер, а гиганты считались статистически невозможными. Теперь спутники зафиксировали объекты на самом краю этой кривой – их высота достигает 30 метров и более. Раньше такие данные собирали только со слов очевидцев.

Впервые такие волны зафиксировали в 2024 году в Тихом океане во время мощного шторма. Он породил "волну-бомбу" высотой 34 метра. Анализ показал поразительный факт – мегаволны появляются даже без экстремальных ураганов.

Ученые опубликовали результаты наблюдений в журнале Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences. Для работы использовали миссию Surface Water and Ocean Topography (SWOT). Это уникальная спутниковая система, которая создает подробные карты высоты водной поверхности Земли. Исследователи следили за тем, как волны удаляются от эпицентра непогоды, и изучали, как меняется их энергия во время движения.

Один из таких штормов в 2023–2024 годах прошел через весь Тихий океан. Его отголоски ощущались на побережьях от Канады до Перу. Гигантские массы воды даже повлияли на соревнования серферов на Гавайях – именно тогда приборы зафиксировали рекордные показатели за всю историю наблюдений.

SWOT-анализ открыл новые детали: доминирующие волны могут трансформироваться. Вдали от центра шторма они становятся длинными и мощными, что делает их неожиданными для судов. Понимание этих процессов спасет жизни, ведь поможет строить лучшие порты. Инженеры смогут защитить береговую линию, а ученые также планируют сравнить эти данные с сейсмической активностью.

Параллельно продолжается другая масштабная работа. В журнале Scientific Reports появились результаты 18-летнего исследования. Эксперты анализировали лазерные измерения с платформы Ekofisk в Северном море. Массив данных разделили на 27 000 фрагментов: каждый снимок фиксировал 30 минут жизни океана.

Результат удивил научное сообщество. Оказалось, что волны-монстры возникают из-за слияния нескольких меньших волн, что опровергает предыдущие теории. Главным фактором стала форма, а не только сила ветра. Волны с острыми пиками и неглубокими впадинами легче объединяются и на мгновение создают водную гору.

Моряки веками боялись исчезнуть в пучине. Теперь новые статистические модели позволят прогнозировать появление таких волн. Возможно, вскоре путешествия по океану станут гораздо безопаснее, заключается в материале.

