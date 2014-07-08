Финансовые потоки в сфере кино необходимо демонополизировать - эксперт

Об этом она сказала во время круглого стола в УНИАН на тему: «Развитие национального теле- и кинопроизводства в Украине: какие меры должно принять государство для его поддержки?».

Чмиль отметила, что ежегодно на протяжении последних 10 лет около 10 тысяч названий телесериалов попадают в украинское информационное пространство, около 300 фильмов прокатного производства – на кинотеатральный показ, еще 10 тысяч – на рынок домашнего видео.

«Можете себе представить, какая сплошная экспансия», - отметила она и добавила, что задел собственного украинского производства при этом очень мизерный.

Относительно собственного производства эксперт подчеркнула, что в свое время на баланс Министерства культуры были взяты имущественные права на все фильме, созданные на средства госбюджета Украины, как во время независимости, так и ранее.

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«Эти имущественные права сегодня фактически принадлежат государству, но они переданы студиям, продюсерам на продвижение к зрителю и на использование. Этот задел, при определенных договоренностях, можно на первом этапе использовать», - сказала она.

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Кроме того, Чмиль подчеркнула необходимость демонополизации финансовых потоков в сфере съемок кино.

«Сегодня Государственное агентство (по вопросам кино) получает средства на государственный заказ и финансовую поддержку», - отметила эксперт и добавила, что в действительности полученные средства шли на коммерческие проекты, стоимость которых завышалась.

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Таким образом, объяснила она, уменьшалось количество социально значимых проектов.

Чмиль подчеркнула необходимость целесообразного использования средств, достаточного финансирования национального кинопроизводителя и освобождения сферы от коррупционной составляющей.

«Без реорганизации аппарата управления, без внедрения общественно-государственной формы управления ничего у нас не будет и дальше», - сказала Чмиль.