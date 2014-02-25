Патриарх Варфоломей возглавил панихиду по погибшим на Майдане

Об этом сообщили УНИАН в посольстве Украины в Турции.

Как отмечается, служба прошла в Константинопольской церкви Святого Георгия на Фанере.

«Варфоломей І вознес молитвы к Господу, в которых попросил упокоить тех, кто потерял жизнь и попросил единения и благополучия для украинского народа», - говорится в сообщении Посольства.

В службе приняли участие украинцы, находящиеся в Турции. Они принесли цветы, поставили свечи, почтили память погибших и приняли причастие из рук святых отцов Вселенского Патриархата.

На площади перед церковью была организована фотовыставка с места трагических событий в Киеве, которую также посетил Вселенский Патриарх.

В Посольстве также сообщили, что 20 февраля Вселенский Патриарх Варфоломей от имени Матери-Церкви обратился с посланием, в котором, в частности, отметил: «В нашей исторической и родительской любви к нашему любимому народу Украины, особенно после недавнего радостного празднования 1025-летия крещения Киевской Руси, мы не можем не выразить глубокосердечну обеспокоенность, а также наше сочувственное переживания по поводу трагических и болезненных событий, развернувшихся в Киеве».

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По словам Патриарха, очень больно быть свидетелями того, как всего несколько месяцев назад праздничная радость, собравшая народ в религиозные процессии, омрачилась шокирующим насилием. «Поэтому Мы обращаемся к Божьей милости и благодати, чтобы Он защитил и просветил всех людей, чтобы не было дальнейшей боли, и чтобы все противоречия были решены мирным путем», - цитируют Варфоломея в сообщении Посольства Украины в Турции.