Черный день для всей страны. Кровь и трупы на Майдане

20 февраля, начиная с 08:00, силовики начали боевые действия против защитников Майдана - несмотря на объявленное режимом Януковича перемирие. Группы по несколько человек, которые прикрывали вооруженные силовики, забросали самооборону Майдана воспламеняющимися смесями и светошумовыми грантами. В это время со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики. На текущее время счет погибших пошел на десятки.