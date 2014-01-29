В нескольких областях Украины приостановили учебу из-за морозов

В Харьковской области из-за сильных морозов в 8 из 27 районов области приостановлен учебно-воспитательный процесс.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Департамент науки и образования.

«В связи с понижением температуры наружного воздуха и с целью сохранения здоровья детей состоянию на 14:00 29.01.2014 года в 8 районах области (Близнюковском, Валковском, Зачепиловском, Изюмском, Купянском, Сахновщинском, Чугуевском, Шевченковском) распоряжениями местных органов исполнительной власти временно прекращен учебно-воспитательный процесс», - говорится в сообщении.

Кроме этого, с 30 января занятия планируется приостановить в общеобразовательных учебных заведениях еще 6 районов (Богодуховском, Двуречанском, Змиевском, Кегичевском, Коломацком, Краснокутском).

По сведениям ОГА, возобновить обучение во всех районах планируют 3 февраля.

В Донецке учебный процесс в общеобразовательных школах приостановлен на три дня - 30, 31 января и 1 февраля.

В сообщении говорится, что педагогические работники будут находиться в учебных учреждениях. Для учеников, родители которых не могут оставить их дома, в школах организуют досуг детей в режиме продленного дня. На период приостановления обучения отменены в пределах города, районов и учреждений образования все массовые мероприятия с участием детей.

Пропущенные учебные дни будут отработаны за счет интенсификации учебного процесса, проведения индивидуальных и групповых занятий.

В Запорожье прогнозируют снижение температуры до 20 градусов мороза и с порывами ветра до 15-20 м/с. Поэтому во всех 119 школах Запорожья, где учится всего 58,5 тыс. школьников, на 30 и 31 января приостанавливается учебный процесс.

На этот же период прерываются занятия спортивных школ Запорожья, центров эстетического воспитания и других учебных заведений для школьников.

Решение о возобновлении учебного процесса или продолжение перерыва в занятиях будет принято в зависимости от погодных условий.

При этом, дошкольные учреждения Запорожья, в том числе учебно-воспитательные комплексы для дошкольников, организованные в зданиях школ, работу не прекратят.

Похожие погодные условия и в Днепропетровске - там на 30-31 января приостановят учебно-воспитательный процесс для учеников 1-4-х классов.

Учителя в школах будут работать. «Если ребенка не с кем оставить дома, его можно будет привести в школу, где с ним проведут индивидуальную консультационную работу», - говорится в сообщении горуправления .

Согласно распоряжению городского головы, школьники 5-11-х классов не пойдут в школы в случае понижения температуры воздуха до минус 24 градусов.

При этом руководители учебных заведений могут самостоятельно принимать решение о закрытии отдельных классов на карантин в связи с достижением эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ 15-20% школьников от общего количества учеников в классе.