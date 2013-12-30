Дело о гибели ребенка в канализационном коллекторе во Львове передано в суд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Львова, в рамках уголовного производства по этому факту был задержан начальник участка канализационных сетей западного района львовского городского коммунального предприятия «Львовводоканал». Должностному лицу было объявлено о подозрении в служебной халатности, которая привела к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 367 УК Украины), и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

При процессуальном руководстве прокуратуры Железнодорожного района Львова во время досудебного расследования, проведен ряд экспертиз, которые засвидетельствовали неудовлетворительное техническое состояние канализационного колодца, в который провалился ребенок.

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При этом установлено, что начальник участка «Львовводоканала», вопреки своим должностным обязанностям, не обеспечивал надлежащее обследование коллектора и не организовывал никаких ремонтных работ по замене отдельных его элементов, которые находились в аварийном состоянии. Такая халатность и привела к упомянутому трагическому случаю.

27 декабря досудебное расследование по указанному уголовному производству завершено. Обвинительный акт в отношении подозреваемого должностного лица направлен на рассмотрение Железнодорожного районного суда города Львова.

Примечательно, что сегодня же в России был вынесен приговор чиновникам отвественным за гибель ребенка в канализационном коллекторе в Брянске. Как передает РИА Новости, директор МУП "Брянский городской водоканал" и бывший главный инженер предприятия признаны виновными по делу о гибели ребенка в коллекторе - первому суд ограничил свободу на два года, второй освобожден от наказания в связи с амнистией.

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября во Львове по ул. Широкой во время прогулки с родственниками в открытый люк канализационного коллектора упал ребенок 2010 г.р.

11 октября спасатели нашли тело погибшего мальчика в канализационном коллекторе в микрорайоне Левандовка за полтора километра от места падения.

В тот же день в рамках уголовного производства по факту падения ребенка в канализацию был задержан начальник участка канализационных сетей «Львовводоканала».