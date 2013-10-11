Во Львове нашли тело мальчика, упавшего в канализационный колодец

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-центра ГУ ГСЧС во Львовской области Павел Василенко.

Он сообщил, что тело мальчика было обнаружено в канализационном коллекторе в микрорайоне Левандовка в1,5 км от места его падения.

Он отметил, что сегодня в период с 14.00 уровень воды в коллекторе снизился, что позволило спасателям повторно осмотреть сложные участки коллектора. В одном из мест было нагромождение мусора, которое разобрали спасатели и в нем обнаружили тело погибшего мальчика.

Как сообщал УНИАН, 10 октября по улице Широкой, 86 во Львове из-за плохо закрепленной металлической крышки коллектора в канализационный колодец провалился ребенок.

В этот же день при процессуальном руководстве прокуратуры Зализничного района Львова начато досудебное расследование уголовного производства по факту служебной небрежности должностных лиц ЛГКП «Водоканал», на балансе которого находится коллектор.