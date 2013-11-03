Евреи всего мира принимают украинский национализм Шептицкого - Антидефамационная лига

Как сообщает Радио Свобода, митрополита Шептицкого отметили наградой имени Яна Карского за «отвагу проявить заботу» – за то, что он доблестно спасал украинских евреев от истребления, устраивая им пристанище во времена, когда такие действия карались смертью.

Награду, установленную для чествования спасителей евреев во время Голокоста, получил родственник митрополита, профессор Ежи Вейман.

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Антидефамационная лига в сообщении также напомнила, что митрополит Андрей Шептицкий, который возглавлял УГКЦ с 1900 года до своей смерти, откровенно выступал против преследований евреев в обращениях и к прихожанам, и непосредственно к нацистскому руководству. По его указаниях и под его руководством евреям выдавали фальшивые документы, в частности, свидетельства о крещении, их прятали в монастырях, несколько евреев Шептицкий прятал в своем помещении. Он также написал письма председателю СС Гейнриху Гиммлеру, протестуя против убийств евреев и жалуясь, что к этому вынуждают украинских полицаев. А его пастырское послание «Не убей» с призывом не идти на «политические убийства» евреев зачитывали в каждой церкви.

Как сказал, вручая награду, национальный директор Антидефамационной лиги Абрагам Фоксман, кроме тех, кого Андрей Шептицкий спас непосредственно, неизвестно, скольких еще он спас опосредствовано, благодаря своему твердому моральному голосу, влиявшему на действии других.

«Украинский национализм Андрея Шептицкого, национализм сочувствия и даже любви к еврейским соседям – это тот национализм, который евреи всего мира принимают и поддерживают», – отметил он.

Награду за «отвагу проявить заботу» Антидефамационная лига установила в 1987 году; 2011-го ее посвятили имени польского дипломата Яна Карского, который одним из первых сообщил Западу об истреблении евреев нацистами.